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ما هو الشرط الذي وضعه كيليان مبابي على ريال مدريد؟

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ما هو الشرط الذي وضعه كيليان مبابي على ريال مدريد؟
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كرة القدم

2024-02-28 | 01:24
ما هو الشرط الذي وضعه كيليان مبابي على ريال مدريد؟

لم تكتفِ الصحف الرياضية بتأكيد انتقال مبابي إلى ريال مدريد

لم تكتفِ الصحف والبرامج الرياضية بتأكيد انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، بل بدأت تتحدث عن شروط يضعها الفرنسي على ناديه المستقبلي.
وقال برنامج  "إل شيرينجيتو" الإسباني، إن مبابي وعائلته طلبوا من إدارة الريال التعاقد أيضاً مع إيثان شقيق كيليان، الذي يبلغ من العمر 16 عاماً، وذلك فور نهاية عقده الحالي مع باريس سان جيرمان شهر حزيران - يونيو المقبل، وذلك لعدم التفريق بين أفراد العائلة الذين يرغبون جميعاً بالسفر إلى إسبانيا.
ويلعب ايثان مع شباب باريس سان جيرمان، وسبق له وأن شارك مع الفريق الأوّل في ثلاث مباريات، واحدة ضد متز في الدوري، واثنتين في بطولة الكأس.
 
ما هو الشرط الذي وضعه كيليان مبابي على ريال مدريد؟

رياضة

كرة القدم

كيليان مبابي

ريال مدريد

باريس سان جيرمان

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