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فيديو - طُرد بعد 24 ثانية على مشاركته في الدقيقة 95

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فيديو - طُرد بعد 24 ثانية على مشاركته في الدقيقة 95
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كرة القدم

2024-02-28 | 02:03
فيديو - طُرد بعد 24 ثانية على مشاركته في الدقيقة 95

مر اللاعب البرازيلي بأحد أسوأ أيام مسيرته الرياضية

مر اللاعب البرازيلي رونالد بارسيلوس بأحد أسوأ أيام مسيرته الرياضية، حيث شارك كبديل في الدقيقة 95 من المباراة التي خسرها فريقه سنترال كوست مارينرز (0-1) أمام ملبورن فيكتوري، في الجولة 18 من الدوري الاسترالي.
وبعد 24 ثانية فقط، وبعد رمية تماس، ارتكب رونالد خطأ على مدافع كونور تشابمان، فعاقبه الحكم تيم داناسكوس ببطاقة صفراء، ثم بالحمراء بعد العودة الى تقنية الفار.
لم يكن رونالد الوحيد الذي طرد من المباراة، لكنه كان الأخير، فقد رأى البرتغالي رودريك، مدافع ملبورن فيكتوري، اللون الأصفر الثاني، وزميله جوردي فالادون اللون الأحمر المباشر، بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.
 
 
 
فيديو - طُرد بعد 24 ثانية على مشاركته في الدقيقة 95

رياضة

كرة القدم

رونالد بارسيلوس

سنترال كوست مارينرز

ملبورن فيكتوري

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