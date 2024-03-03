مالك نوتنغهام فورست طارد الحكم في النفق

بعد فوز الضيف ليفربول المتأخر في الدقيقة 98

كشفت وسائل اعلام انجليزية، أن إيفانجيليس ماريناكيس، مالك نوتنغهام فورست، طارد الحكم بول تيرني في النفق، بعد فوز الضيف ليفربول المتأخر في الدقيقة 98 على فريقه (1-0)، سجله داروين نونيز، ضمن الجولة 27 من الدوري الانجليزي الممتاز.

وكان ماريناكيس غاضباً من الحكم، وقال له عندما وصل اليه "احترم اللاعبين .. هذا يحدث كل أسبوع"، قبل أن يتم ابعاده من قبل رجال الأمن.

وأسهم الهدف في تمسك ليفربول بصدارة الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 63 نقطة، فيما بقي نوتنغهام فورست في المركز السابع عشر برصيد 24 نقطة، على حافة المنطقة المهددة بالهبوط.



