الصورة الأكثر انتشاراً على مواقع التواصل .. إصبع نونيز !!

إصابة مرعبة في إصبعه في دوري أبطال أوروبا ليلة أمس الأربعاء

تعرض البرازيلي ماثيوس نونيز، لاعب خط وسط مانشستر سيتي الانجليزي، لإصابة مرعبة في إصبعه في دوري أبطال أوروبا ليلة أمس الأربعاء.

وأصيب اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً، بخلع في إصبعه خلال مباراة الدور ثُمن النهائي، التي انتهت الى فوز فريقه (3-1) على ضيفه كوبنهاجن الدانماركي في ملعب الاتحاد.

وفيما قال المعلق دارين فليتشر "إصبعه منحني بشكل بشع"، هرع الفريق الطبي للسيتي إلى الملعب، وأعاد إصبعه على الفور إلى مكانه، لكنه لم يكن قادرا على الاستمرار، وتم استبداله على الفور بالشاب ميكا هاميلتون.



