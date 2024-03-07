فيديو - شاهدوا ردّة الفعل الرائعة لجمهور ريال سوسيداد

بعد خسارة فريقه على ملعبه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي

نشرت مواقع التواصل الاجتماعي المتخصصة بكرة القدم فيديو لجمهور ريال سوسيداد الاسباني بعد خسارة فريقه على ملعبه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي أول من أمس الثلاثاء (1-2)، وخروجه من ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا بإجمالي (1-4).

وصفق جمهور الفريق الخاسر بشكل مذهل لفريقه ووقف اللاعبون على أرض الميدان وهم يردّون التحية، علماً أن فريقهم يحتل حالياً المركز السابع في ترتيب الدوري الاسباني، وهو تراجع بحدّة في الآونة الأخيرة بسبب عوامل عدّة أهمها لعنة الاصابات.