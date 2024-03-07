فيديو - مختار دياكابي قد لا يلعب مجدداً .. أو يمشي !!

يتحقق الأطباء مما إذا كان دياكابي يمكنه "اللعب أو حتى المشي مرة أخرى"

يتحقق الأطباء مما إذا كان مختار دياكابي، يمكنه "اللعب أو حتى المشي مرة أخرى" بعد تعرضه لإصابة "نادرة جدا" يمكن أن تنهي حياته المهنية، وهو الذي قام بالأمس بزيارة رفاقه خلال التدريب في المستايا.

وتم نقل اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً بسبب إصابة مروعة في الساق، خلال تعادل فالنسيا (2-2) مع ريال مدريد يوم السبت ضمن الدوري الاسباني، بعد اصطدام عرضي مع فينيسيوس جونيور، ما ترك اللاعبين من كلا الجانبين على وشك البكاء، حيث دفن العديد منهم رؤوسهم في أيديهم.

واتضح أن اللاعب الدولي الغيني، أصيب بخلع في ركبته اليمنى، ما أدى إلى تمزق الرباط الصليبي الأمامي والرباط الصليبي الخلفي وإصابات أخرى.

وفي حديثه إلى SER Derportivos Valencia، أوضح الطبيب الإسباني الدكتور إنريكي غاستالدي أن على الأطباء الذين يعتنون باللاعب التأكد من قدرته على المشي مرة أخرى نظرا لوجود خطر من أن العظم المنفصل قد مزق الشريان أيضا.

وسوف يحتاج قلب الدفاع إلى عدة عمليات جراحية، وحتى لو سارت الأمور كما هو مخطط لها، فهناك "احتمال كبير" ألا يلعب دياكابي كرة القدم مرة أخرى "إنه أمر مرعب .. خلع في الرباط الصليبي الأمامي والرباط الصليبي الخلفي، إنها إصابة نادرة جداً، إنها إصابة مجنونة".