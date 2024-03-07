الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

فيديو - مختار دياكابي قد لا يلعب مجدداً .. أو يمشي !!

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - مختار دياكابي قد لا يلعب مجدداً .. أو يمشي !!
A-
A+

كرة القدم

2024-03-07 | 00:44
فيديو - مختار دياكابي قد لا يلعب مجدداً .. أو يمشي !!

يتحقق الأطباء مما إذا كان دياكابي يمكنه "اللعب أو حتى المشي مرة أخرى"

يتحقق الأطباء مما إذا كان مختار دياكابي، يمكنه "اللعب أو حتى المشي مرة أخرى" بعد تعرضه لإصابة "نادرة جدا" يمكن أن تنهي حياته المهنية، وهو الذي قام بالأمس بزيارة رفاقه خلال التدريب في المستايا.
وتم نقل اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً بسبب إصابة مروعة في الساق، خلال تعادل فالنسيا (2-2) مع ريال مدريد يوم السبت ضمن الدوري الاسباني، بعد اصطدام عرضي مع فينيسيوس جونيور، ما ترك اللاعبين من كلا الجانبين على وشك البكاء، حيث دفن العديد منهم رؤوسهم في أيديهم.
واتضح أن اللاعب الدولي الغيني، أصيب بخلع في ركبته اليمنى، ما أدى إلى تمزق الرباط الصليبي الأمامي والرباط الصليبي الخلفي وإصابات أخرى.
وفي حديثه إلى SER Derportivos Valencia، أوضح الطبيب الإسباني الدكتور إنريكي غاستالدي أن على الأطباء الذين يعتنون باللاعب التأكد من قدرته على المشي مرة أخرى نظرا لوجود خطر من أن العظم المنفصل قد مزق الشريان أيضا.
وسوف يحتاج قلب الدفاع إلى عدة عمليات جراحية، وحتى لو سارت الأمور كما هو مخطط لها، فهناك "احتمال كبير" ألا يلعب دياكابي كرة القدم مرة أخرى "إنه أمر مرعب .. خلع في الرباط الصليبي الأمامي والرباط الصليبي الخلفي، إنها إصابة نادرة جداً، إنها إصابة مجنونة".
 
 

فيديو - مختار دياكابي قد لا يلعب مجدداً .. أو يمشي !!

رياضة

كرة القدم

مختار دياكابي

فالنسيا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - رونالد أراوخو نجم فوق العادة لحفل برشلونيّ
فيديو - مزحة جديدة مجنونة من بالوتيلي !!

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - هدفان مُذهلان للاعب واحد حسما المواجهة البرازيلية
00:53

فيديو - هدفان مُذهلان للاعب واحد حسما المواجهة البرازيلية

في الدور الثالث التأهيلي لمسابقة كأس أندية أميركا الجنوبية

00:53

فيديو - هدفان مُذهلان للاعب واحد حسما المواجهة البرازيلية

في الدور الثالث التأهيلي لمسابقة كأس أندية أميركا الجنوبية

فيديو - هدف رائع بكعب القدم لسيدات البرازيل
00:51

فيديو - هدف رائع بكعب القدم لسيدات البرازيل

تخطى منتخب سيدات البرازيل منافسه منتخب المكسيك (3-0)

00:51

فيديو - هدف رائع بكعب القدم لسيدات البرازيل

تخطى منتخب سيدات البرازيل منافسه منتخب المكسيك (3-0)

فيديو - تيبو كورتوا باشر مرحلة التعافي
00:47

فيديو - تيبو كورتوا باشر مرحلة التعافي

نشرت صفحات ومواقع النادي الاسباني فيديو جديد له

00:47

فيديو - تيبو كورتوا باشر مرحلة التعافي

نشرت صفحات ومواقع النادي الاسباني فيديو جديد له

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024