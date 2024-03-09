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هل وجد برشلونة ضالته في لاعب دانماركي؟

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هل وجد برشلونة ضالته في لاعب دانماركي؟
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كرة القدم

2024-03-09 | 04:32
هل وجد برشلونة ضالته في لاعب دانماركي؟

يبحث برشلونة عن لاعب محور منذ رحيل سيرجيو بوسكيتس

يبحث برشلونة عن لاعب محور منذ رحيل سيرجيو بوسكيتس الصيف الماضي، والمهمة تبدو شاقة، وأحدث لاعب خط وسط لفت انتباه النادي هو الدانماركي مورتن هيولماند، الذي يحظى باهتمام من توتنهام هوتسبير الانجليزي.
لعب اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً سابقاً مع كوبنهاجن وجنوى وليتشي، وخاض حتى الآن ثلاث مباريات دولية مع الدانمارك، وكان جزءاً مهماً من تحدي سبورتنغ لشبونة على اللقب في البرتغال، وفي 37 مباراة حتى الآن، سجّل هدفين وأربع تمريرات حاسمة.
وبالنسبة للبلاوجرانا، فمركز الارتكاز هو الأولوية القصوى هذا الصيف، إلى جانب جناح أيسر جديد لإكمال ثلاثي الهجوم، علماً أن الموارد المتاحة لجلب هؤلاء اللاعبين موضع تساؤل، وحتى يقوم برشلونة بعملية بيع كبيرة هذا الصيف، فمن المحتمل ألا يتمكن من الالتزام بتقديم عرض.

هل وجد برشلونة ضالته في لاعب دانماركي؟

رياضة

كرة القدم

برشلونة

سيرجيو بوسكيتس

مورتن هيولماند

توتنهام هوتسبير

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