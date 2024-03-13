قرعة دوري أبطال أوروبا توازن بين التكنولوجيا والماضي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) يوم أمس الثلاثاء عن نظام جديد سيتم اعتماده لإجراء القرعة في النسخة المقبلة المعدلة من دوري أبطال أوروبا، والتي ستضم نظام تصنيف على غرار التنس في دور الستة عشر، وكذلك عن تغييرات في البطولة.وسيصبح نظام القرعة شبه آلي، بدلاً من نظام القرعة اليدوي، بعد أن تم الإعلان أنه ابتداءً من الموسم المقبل سيرتفع عدد الأندية من 32 إلى 36، مع استبدال دور المجموعات الحالي حيث المجموعات الست التي يضم كل منها أربعة أندية، بمجموعة يخوض فيها كل نادي ثماني مباريات ضد منافسين مختلفين.وستتأهل أول ثمانية أندية مباشرة إلى دور الستة عشر بينما ستتنافس الفرق من المركز التاسع إلى 24 لتحديد باقي المتأهلين.وعكس القرعة المفتوحة الحالية لدور الستة عشر، سيتم تصنيف الأندية في قرعة على غرار قرعة التنس اعتماداً على أداء الفرق في مرحلة المجموعات، ما يعني أن المصنفين الأول والثاني لا يمكن أن يلتقيا حتى المباراة النهائية، ولا يمكن أن يلعبا مع الأندية المصنفة ثالثة ورابعة حتى الدور قبل النهائي.