برشلونة يخطف موهبة ثانية من ريال مدريد

يبدو أنّ برشلونة نجح للمرة الثانية في فترة زمنية قصيرة، في اختطاف "موهبة" شابة من درب ريال مدريد، وهو شاب يبلغ من العمر 14 عاماً، غادر اللوس بلانكوس في وقت سابق، وسينضم الآن إلى برشلونة في الصيف.وبعد تفوّق البلاوجرانا على ريال مدريد في السباق لضم ماركوس بارييغو، سوف يتوجه الجناح الموهوب بالقدم اليسرى خصوصاً، بايرون ميندوزا، الى كاتالونيا هذا الصيف، ويقال إنه يتمتع بالكثير من الجودة، ويسجل الكثير من الأهداف.وعندما كان ناشئاً في ريال مدريد، أراد النادي الملكي تثبيت توقيع ميندوزا، كما كان الحال مع بارييغو، لكنه فشل في إقناعه.ويعيش ميندوزا بمفرده مع جده، ويلعب حالياً مع ليجانيس، وهو أراد الانتقال إلى سكن الأكاديمية في فالديبيباس، لكن ريال مدريد كان متردداً، فانقض برشلونة مع وعد بتلبية مطلبه.