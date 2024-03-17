الجوارب تؤخر مباراة السيدات لنصف ساعة ..!!

تأخرت صافرة البداية لمباراة الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات

تأخرت صافرة البداية لمباراة الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات (WSL) بين تشيلسي وضيفه أرسنال لنصف ساعة بسب لون الجوارب.

وارتدى الفريقان جوارب بيضاء، وهو ما رفضه الحكم، بإعتبار أن اللوائح تنص على ارتداء لونين مختلفين، ما أجبر أرسنال، الفريق الضيف، على شراء جوارب سوداء من المتجر الخاص بنادي تشيلسي، وتغطية العلامة التجارية بشريط لاصق.

وقال جوناس إيديفال، مدير أرسنال، بأنه "ليس لديه أي فكرة عن سبب ارتداء اللاعبات للجوارب الخاطئة"، في المباراة التي انتهت الى فوز صاحبات الأرض (3-1) أمام أكبر حشد لـ"البلوز" في ملعب "ستامفورد بريدج" في مباراة للسيدات، اللواتي عززن صدارتهن للدوري.



