فيديو - موسيالا يتنمّر على كروس والأخير يردّ

تنمّر كرويّاً على زملائه في تدريبات المُنتخب الألماني

ذكرت وسائل اعلام المانية، أن جمال موسيالا، لاعب بايرن ميونيخ، تنمّر كرويّاً على زملائه في تدريبات المُنتخب الألماني، ومن بينهم توني كروس، نجم ريال مدريد الاسباني.

وأجبر تصرف موسيالا زميله كروس على الخروج بتصريح جاء فيه " "لا أتابع البونديسليغا كثيراً، ولم أر جمال من قبل، ولكن حصة اليوم التدريبية شرحت لي الكثير"، علماً أنها المرة الاولى التي يجتمع فيها كروس مع موسيالا، اذ ان الاول كان قد اعتزل دولياً قد استدعاء الثاني الى المنشافت.