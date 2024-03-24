فيديو - توني كروس الحلقة الناقصة في المانشافت

عاد توني كروس عن اعتزاله الدوليّ

عاد توني كروس عن اعتزاله الدوليّ الذي كان قد أعلنه في حزيران - يونيو 2021، وكانت عودته مُظفّرة حيث قاد منتخب المانيا الى فوز صريح على مضيفه منتخب فرنسا بهدفين نظيفين، في المباراة التي جرت في ملعب غروباما ستاديوم في مدينة ليون الفرنسية.

ومرر كروس كرة الهدف الاول الى فلوريان فيرتز، فإندفع وسدد وسجل بعد سبع ثوان فقط على بداية المباراة، وهو الاسرع في تاريخ "المانشافت"، فيما سجل كاي هافيرتز الهدف الثاني لألمانيا (49).

وكانت حصيلة كروس في المباراة 143 لمسة، تمريرة حاسمة، كرتان مفتاحيتان، 121 تمريرة صحيحة من أصل 128، 6 ثنائيات ناجحة من أصل ثمانية، 3 مرات استخلاص للكرة، والأهم هو الفوز على فرنسا (2-0).