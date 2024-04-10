دومينوز بيتزا يسخر من إيرلينج هالاند !!

يُعرف حساب دومينوز بيتزا الرسمي بأنّه يكتب منشورات ساخرة عن أحداث أهمّ مباريات كرة القدم الّتي تتعلّق بالأندية الإنجليزيّة، لكنه وسّع التجربة هذه المرّة.فبعد مباراة ليل الأربعاء في بطولة دوري أبطال أوروبا، بين ريال مدريد ومانشستر سيتي والتي انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلها، وغياب النجم هالاند عند التهديف، وهو ما حصل أيضاً أمام أرسنال وليفربول محلّياً، كتب حساب سلسلة المطاعم الشهيرة منشوراً جاء فيه:الأشياء التي تختفي:- قطع البيتزا الخاصة بنا.- (إيرلينج) هالاند في المباريات الكبرى.وقد لاقى المنشور تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.