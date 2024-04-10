ما هي خطة نيمار المقبلة تجاه ناديه سانتوس؟

خطة نيمار طويلة الأجل كانت العودة إلى سانتوس

قبل بضعة أيام، أصدرت UOL معلومات تفيد بأن خطة نيمار طويلة الأجل كانت العودة إلى سانتوس، النادي الذي نشأ فيه وظهر لأول مرة معه بدءا من عام 2025.

ولكن اللاعب البرازيلي انضم الى الهلال السعودي الصيف الماضي، مقابل 90 مليون يورو لباريس سان جيرمان ووقع لمدة موسمين.

وعلى الرغم من أنه بالكاد لعب هذا الموسم، إلا أن ناي لا يخطط للبقاء لفترة طويلة في المملكة العربية السعودية، وفكرته هي العودة إلى البرازيل.

لكن ليس هذا فقط، يقول مقرّب أن فكرة نيمار تتجاوز اللعب مرة أخرى لسانتوس، كما وعد بالفعل للاعبين في الفريق في زيارته الأخيرة، التي طلب منه فيها المشجعون العودة، إذ يفكر في إنقاذ وشراء النادي مع والده، بعد الهبوط إلى الدرجة الثانية ووقوعه تحت دين قدره 130 مليون يورو.

ويعتزم نيمار أن يفعل ما فعله رونالدو نازاريو مع كروزيرو، الذي يمتلكه الآن، منذ عام 2021 عندما اشتراه مقابل حوالي 80 مليون يورو، وبعد 9 أشهر فقط، عاد إلى الفئة العليا.



