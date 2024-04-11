فيديو - التلميذ يهزم الاستاذ .. ماذا قال أنريكي لتشافي قبل مواجهتهما؟

❤️😁 Luis Enrique & Xavi before the UCL clash! pic.twitter.com/HVkR2H9p8c — EuroFoot (@eurofootcom) April 10, 2024

جمع عناق حار، لا يخلو من الفُكاهة، بين تشافي هيرنانديز مدرّب برشلونة، ولويس أنريكي مدرّب باريس سان جيرمان، قبل انطلاق المباراة بين الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في حديقة الأمراء، والتي انتهت بتفوّق الكاتالان بثلاثة أهداف لهدفين.تاريخ طويل يجمع بين الثنائي، فهما تزاملا كلاعبين في برشلونة والمنتخب الإسباني، ومن ثمّ قام أنريكي بتدريب تشافي حين تولّى مهّمة قيادة الفريق في موسم 2014-2015.وفي لقائهما قبيل انطلاق مباراة ليل الأربعاء، التقطت الكاميرات مدرب الباريسيين يتظاهر بأنه سيوجه لكمة إلى خصمه عندما شاهده، بينما كان تشافي ينتظره فاتحاً ذراعيه، قائلاً له "ما هذه العدوانية؟".وفي نهاية الحديث بينهما، قال أنريكي ضاحكاً "لن نلتقي في النهائي لا تحتج، وإلا سأضربك ..."، إذ عرف عن تشافي في الفترة الاخيرة بكثرة احتجاجه من على خط التماس، الأمر الذي تسبب بتلقيه عدة بطاقات صفراء، وحتى حمراء.