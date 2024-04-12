رئيس برشلونة كافأ لاعبيه بهدية غريبة جداً

كافأ رئيس نادي برشلونة، جوان لابورتا، اللاعبين على الفوز على باريس سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة (٣-٢) بوجبة هامبرغر !!.وهنأ لابورتا اللاعبين واحداً تلو الآخر بعد الفوز في حديقة الأمراء، لكنه كان هادئاً بشكل غريب في غرفة خلع الملابس، ولم يُظهر خلال رحلة العودة، فرحته ورضاه عن النصر بشكل مبالغ به.ولم تكن هناك كلمة يوجهها لابورتا للفريق، ولا أي نخب ولا حتى أي وعد بجائزة إذا تخطوا النادي الفرنسي، لكن كان لديه شعور بأن اللاعبين يستحقون الهامبرغر كمكافأة على جهودهم، ولم يتوقف حتى وجد سلسلة من مطاعم في باريس لشراء وجبة لكل لاعب في الفريق.