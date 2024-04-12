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هل كان غياب دي بروين مجرّد صدفة؟

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هل كان غياب دي بروين مجرّد صدفة؟
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كرة القدم

2024-04-12 | 03:26
هل كان غياب دي بروين مجرّد صدفة؟

كان الجهاز الفني لنادي مانشستر سيتي قلقاً

كان الجهاز الفني لنادي مانشستر سيتي قلقاً من أن تفشي التسمم الغذائي، قد يعرقل نهاية موسمه، بعد رحلة إلى إسبانيا لمواجهة ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وغاب نجم خط الوسط، البلجيكي كيفن دي بروين عن مباراة الذهاب من ربع النهائي، التي انتهت بنتيجة (٣-٣)، بسبب مرض تعرض له في رحلته إلى ملعب سانتياغو برنابيو.
ونقلت صحيفة دايلي ستار اعتقاد صانع الألعاب البلجيكي أن مرضه والقيء كانا بسبب شيء أكله في فندق الفريق قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة مساء الثلاثاء.
وأثار ذلك قلقاً في صفوف السيتي، حيث يتم إعطاء اللاعبين والموظفين غالباً الوجبات نفسها في يوم المباراة ويتبعون خطة نظام غذائي صارمة، فهل ما حصل مع دي بروين كان مجرّد صدفة؟.

هل كان غياب دي بروين مجرّد صدفة؟

رياضة

كرة القدم

كيفن دي بروين

مانشستر سيتي

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