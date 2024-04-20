برشلونة ونايكي على وشك توقيع عقد تاريخي

بعد الكثير من الأخذ والرد والأخبار عن وصول العلاقة الى طريق مسدود

بعد الكثير من الأخذ والرد والأخبار عن وصول العلاقة الى طريق مسدود بين نادي برشلونة وشركة نايكي التي تصمم قمصان الفريق وتزوده بالمسلتزمات الرياضيّة، ودخول شركة "بوما" على الخط، يبدو أنّ الأمور قد تبدّلت الآن.

فقد دلّت التقارير الواردة من كاتالونيا في الساعات الأخيرة، على أنّ نادي برشلونة على وشك توقيع عقد تاريخي مع نايكي، وأنّ المحادثات بين الطرفين وصلت إلى مرحلة متقدّمة جدّاً.

ومما كشفته التقارير، أنّ قيمة الاتفاق الجديد هي 120 مليون يورو سنوياً لمدة 10 سنوات، ما يجعل منه عقداً بقيمة 1.2 مليار يورو، كما سيحصل برشلونة على مكافأة توقيع قدرها 100 مليون يورو.



