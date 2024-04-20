فيديو - شاهدوا ماذا فعلت ركلة جزاء ساديو ماني الضائعة بمراهن

انتشر مقطع فيديو مرتبط بمباراة النصر والفيحاء

انتشر مقطع فيديو مرتبط بمباراة النصر والفيحاء في الدوري السعودي، يوثّق ردّة فعل المراهن البرازيلي زي رادينهو، عند احتساب ركلة جزاء "للعالمي"، أهدرها السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 42.

وقبل أن يسدّد اللاعب الكرة، سُمع المراهن وهو يقول "ركلة جزاء، تعالي يا ابنتي، اليوم سأشتري لك بيتزا، اختاروا ماني ليسدّدها، لا تضِعها يا أخي، أسكنها في المرمى، لأنها إذا ضاعت سأذهب وألعب ألعاب الفيديو".

ولكن، بعد أن أهدر ماني ركلة الجزاء، في المباراة التي انتهت الى فوز النصر بثلاثة أهداف لهدف بعد أن عاد السنغالي وسجل هدفين من أهداف فريقه، صاح زي رادينيو في مشهد مضحك "انتهيت، هذه مافيا متآمره ضدي، ساعدني يا اخي، ساعدوني يا عائلتي".