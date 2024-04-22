مفاجأة - برشلونة تُرك بلا حماية أمنيّة في مدريد

لم تكن خسارة الكلاسيكو أمام ريال مدريد (2-3) في ملعب سانتياغو بيرنابيو، وفي الوقت القاتل، هي الأمر الوحيد الذي أزعج برشلونة.فقد كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أنّ الضيوف تفاجأوا بأنهم انتقلوا من المطار في مدريد إلى الفندق حيث أقاموا، دون أي مرافقة من الشرطة، وهو ما تسبّب بالارتباك، والكثير من الفوضى.وفي السياق، بدا واضحاً أيضاً أن بعض المشجعين الذين كانوا ينتظرون حافلة الفريق، تمكّنوا من تجاوز المنطقة المحيطة والتواجد في المنطقة المخصّصة للإعلاميين.وحتّى الآن، لم يُعرف سبب عدم مرافقة الشرطة لبعثة نادي برشلونة، خاصّة أنّه، في جميع مدن إسبانيا، تؤمّن قوى الامن الحماية اللازمة لقوافل الفرق، الأمر الذي سبب اندهاشاً وامتعاضاً.