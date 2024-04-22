فيديو - تيباس المغرور يُبرر غياب تقنية خط المرمى

ظهر خافيير تيباس عبر حسابه على منصة إكس

قد لا يكون هناك أسوأ من الطريقة التي لجأ إليها رئيس رابطة الدوري الإسباني، لتبرير غياب تقنية خط المرمى عن البطولة.

ففي الدقيقة 26 من الشوط الأول، لم يتم احتساب هدف لبرشلونة في مرمى ريال مدريد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد، بعد كرة خادعة من لامين يامال، ما أثار الكثير من الجدل.

ولم تستطع الإعادات، التي لم يكن أي منها في وضع جيد، تحديد ما إذا كانت الكرة قد تجاوزت خط المرمى بالكامل أم لا، ما فتح النقاش حول نقص تقنية التدقيق في الأهداف غير الموجودة في الدوري الإسباني، وهي المرة الثالثة التي يحدث فيها هذا الأمر خلال الموسم الجاري.

ولم يستغرق الأمر وقتا طويلاً، حتى ظهر خافيير تيباس عبر حسابه على منصة إكس، وعوضاً عن تقديم تفسيرات حول عدم وجود تقنية موجودة في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، انتهز الفرصة لإظهار غروره، والتذكير بأنه ليس معصوما عن الخطأ، إذ كتب "لا تعليق...".

وأرفق تيباس تغريدته بقصاصات إخبارية ظهرت فيها أخطاء تقنية "عين الصقر" في دوري الدرجة الأولى الإيطالي والدوري الألماني والدوري الانجليزي الممتاز.