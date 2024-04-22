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فضيحة تحكيمية بنسخة إسبانية في قمّة الأرجنتين

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فضيحة تحكيمية بنسخة إسبانية في قمّة الأرجنتين
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كرة القدم

2024-04-22 | 02:21
فضيحة تحكيمية بنسخة إسبانية في قمّة الأرجنتين

الأنظار اتجهت إلى الاخطاء التحكيمية في الكلاسيكو

إذا كانت الأنظار قد اتجهت إلى الاخطاء التحكيمية في الكلاسيكو المثير للجدل بين ريال مدريد وبرشلونة في إسبانيا، فعلى بعد نحو عشرة آلاف كيلومتر، جرت مباراة "نارية" أخرى، جمعت بين ريفر بلايت وبوكا جونيوز، وأثارت القرارات التحكيمية فيها جدلاً واسعاً أيضاً.
في مدريد، الجدل كان حول هدف لم يحتسب للامين يامال، في غياب تقنية خط المرمى، وهو ما حصل تماماً في المباراة التي انتهت الى خسارة ريفر بلايت أمام بوكا جونيورز (2-3)، في لقطة كانت أكثر وضوحاً، حيث لم يغط أي جسم الكرة، لكن الحكم تجاهل الأمر ولم يحتسب الهدف لبوكا. 

فضيحة تحكيمية بنسخة إسبانية في قمّة الأرجنتين

رياضة

كرة القدم

الكلاسيكو

ريال مدريد

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