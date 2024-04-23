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جدل علني بين مُغرّد وشقيق بيدري حول نمط حياته

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جدل علني بين مُغرّد وشقيق بيدري حول نمط حياته
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كرة القدم

2024-04-23 | 02:01
جدل علني بين مُغرّد وشقيق بيدري حول نمط حياته

وجّه مغرّد برشلوني انتقاداً قاسياً للاعب بيدري

وجّه مغرّد برشلوني انتقاداً قاسياً للاعب بيدري، إذ اتهمه بإهدار موهبته والافتقار للرجولة والعدوانية، وأنّه لا يؤدي سوى لثلاثين دقيقة في كل مباراة، ويقضي وقتاً أطول مصاباً مما يلعب، وأنّ "كلّ برشلونة تعرف ما يفعله بيدري وأخوه ليلاً".
وسرعان ما أزعج هذا الكلام شقيق لاعب برشلونة، الذي اتهم المغرد بأنّه "مهرّج" و"غبي"، وطالبه بأن يكشف ما الذي يفعله وشقيقه ليلاً، رافضاً التشكيك بأداء بيدري والتزامه.
وأضاف شقيق اللاعب "أنّه لأمر سخيف أن يخرج لينكر هكذا حديث، معتبراً أنّه من الطبيعي أن يسهر مع أخيه أقلّه تبعاً لسنّهما وكونهما بشراً"، رافضاً أن تُصنّف  تصرّفاتهما خارج إطار "التصرفات الطبيعية" للشباب.
وأكد شقيق بيدري أنه يتبع النظام الغذائي المطلوب من لاعبي كرة القدم، حيث يشاهدان المباريات، ينظفان أسنانهما وينامان ولا غير. 
وأكّد أنّ المغرّد يكتب الأكاذيب على شبكة اجتماعية دون أن يكشف عن هويته، بينما ينجح مع بيدري في الحياة، يستمتعان ويشعران بالسعادة، خاتماً أنّ عمل اخيه وتضحياته سيكافأ عليهما، وأنّها مسألة وقت فقط.
 
جدل علني بين مُغرّد وشقيق بيدري حول نمط حياته

رياضة

كرة القدم

بيدري

برشلونة

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