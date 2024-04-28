فيديو - لحظة اجتياح الملعب لقطة من فيلم خيالي

حسم ديربي كاونتي الترقية إلى دوري الدرجة الاولى

حسم ديربي كاونتي الترقية إلى دوري الدرجة الاولى (التشامبيونشيب) بفوز ثمين في اليوم الأخير على كارلايل يونايتد الذي هبط الى دوري الدرجة الثالثة.

واحتاج ديربي إلى التعادل فقط، لإنهاء إقامته التي استمرت عامين في دوري الدرجة الثانية، وجعلت تسديدة ماكس بيرد من خارج منطقة الجزاء المشجعين يغنون ويتراقصون على أنغام "نحن صاعدون" بعد خمس دقائق فقط من بداية المباراة، قبل أن يضاعف زميله كولينز النتيجة في الدقيقة 59.

ولكن أجمل ما في المباراة كان لحظة اجتياح مشجعي ديربي كاونتي للملعب بعد صافرة النهاية للاحتفال بصعود فريقهم، في مشهد بدا وكأنّه من فيلم خيالي.