فيديو - جوهرة أرسنال الشابة ماكينة أهداف دانماركية

تمكّن من تسجيل 7 أهداف في 64 دقيقة لفريقه

يتألّق جوهرة أرسنال شيدو مارتن أوبي بشكل ملفت، حيث تمكّن من تسجيل 7 أهداف في 64 دقيقة لفريق تحت 18 عاماً في مرمى نورويتش سيتي.

ويبلغ اللاعب الدانماركي - النيجيري الاصل، 16 عاماً فقط، وقد سجل 28 هدفًا في آخر 16 مباراة له بقميص "المدفعجيّة"، ولإلقاء نظرة أوسع على موهبة اللاعب الشاب، إليكم إحصائياته من آخر 9 مباريات خاضها:

هدف ضد برايتون

لم يسجّل ضدّ فولهام

4 أهداف ضد كريستال بالاس

4 أهداف ضد فولهام

هدف ضد وست بروميتش

هدفان ضد برايتون

5 أهداف ضد وست هام

هدف ضد أستون فيلا

7 أهداف ضد نورويتش

وبنظرة سريعة على موسم اللاعب بعمر 15-16 عاماً، فقد سجل 28 هدفاً في دوري تحت 18 عاماً وأصبح الهداف، كما نجح بتحقيق أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد للنادي، وأكبر عدد من الأهداف على الإطلاق في مباراة واحدة (7).

وشارك أوبي مع فريق أرسنال تحت 21 سنة وفي تدريبات متعددة للفريق الأول، وسجل 10 أهداف لمنتخب الدنمارك تحت 17 سنة، وتأهل معه الى يورو تحت 17 سنة، ويبدو قريباً جداً من الالتحاق بصفوف الفريق الأوّل لأرسنال.