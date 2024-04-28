المشجع الوحيد الفريد عاد الى قواعده منتصراً

كان هذا المشجع الفريد نجم وسائل التواصل الاجتماعي في فرنسا

كان هذا المشجع الفريد نجم وسائل التواصل الاجتماعي في فرنسا، حيث تكبّد مشقّة السفر والانتقال، بهدف مواكبة فريقه لومان في مباراته مع مضيفه نانسي في الدوري الوطني.

وأظهرت لقطات المشجع وحيداً على المُدرّج، يصفق ويرقص مع كل هدف، حيث كان فريقه عند حُسن الظن وفاز في المواجهة بنتيجة كبيرة (6-3).

ويحتل لومان المركز الرابع في ترتيب الدوري الوطني برصيد 48 نقطة، بفرق نقطة عن نانسي وديجون (47)، واربع نقاط عن نيور الثالث، وخمس نقاط عن مارتيغي الثاني، و14 نقطة عن رد ستار المتصدر.



