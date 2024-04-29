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هذا هو سرّ انتصارات مانشستر سيتي

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هذا هو سرّ انتصارات مانشستر سيتي
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كرة القدم

2024-04-28 | 23:41
هذا هو سرّ انتصارات مانشستر سيتي

يسير مانشستر سيتي بخطوات واثقة نحو لقب الدوري الإنجليزي

يسير مانشستر سيتي بخطوات واثقة نحو لقب الدوري الإنجليزي، فهو يحتل المركز الثاني بفرق نقطة واحدة عن المتصدر أرسنال، ولكن بمباراة أقل، وسيخوض نهائي كأس الاتحاد ضد مانشستر يونايتد يوم 25 أيار - مايو المقبل، وإن كان قد خرج بركلات الترجيح أمام ريال مدريد من بطولة دوري أبطال أوروبا، دون أن يهزم في الوقت الأصلي لأي مباراة.
نجاحات السيتي العديدة، ليس فقط في هذا الموسم، لها مفتاحان أساسيان، الاسباني رودري والبلجيكي كيفن دي بروين.
فقد أكمل رودري 70 مباراة متتالية دون هزيمة، وهي أطول سلسلة لم يهزم فيها لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، أمّا دي بروين، الذي لعب 21 مباراة من أصل 54 في جميع المسابقات هذا الموسم، إلا أنه يتصدر ترتيب أصحاب التمريرات الحاسمة بواقع 14، متساوياً مع بوكايو ساكا الذي لعب 45 مباراة.
 
هذا هو سرّ انتصارات مانشستر سيتي

رياضة

كرة القدم

رودري

كيفن دي بروين

مانشستر سيتي

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