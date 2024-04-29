فيديو - مدربة تشيلسي تعترف بتفوق برشلونة وتهاجم الحكم

قالت المدربة اللندنية "لقد تعرضنا للسرقة"

وصفت إيما هايز، مدربة تشيلسي الانجليزي، طرد كاديشا بوكانان، وترك فريقها بعشرة لاعبين في الهزيمة (0-2) أمام برشلونة الاسباني بأنه "ربما يكون أسوأ قرار في تاريخ دوري أبطال أوروبا للسيدات".

وقالت المدربة اللندنية "لقد تعرضنا للسرقة"، مضيفة أن تعيين حكم المباراة الرومانية يوليانا ديميتريسكو، فاجأها "إنها معروفة بسحب البطاقات بسهولة"، وأضافت "أنا محطمة من أجلهنّ (اللاعبات)"، و"أعتقد أننا كنا في لحظة أفضل وقد كان كل شيء "كان من أجل برشلونة".

وأضافت هايز، التي ستغادر الفريق في نهاية الموسم "كان قرار الحكم صادماً، فإذا كان الأمر صعبا بالفعل مع أحد عشر لاعبة، فبالنسبة لنا مع عشرة كان الأمر مستحيلاً، خصوصاً بعد الشوط الأول الرائع الذي لعبه برشلونة".

في المقابل، كان مدرب برشلونة جوناتان جيرالديز، فخورا بعد عودة فريقه من الخسارة في ذهاب نصف النهائي على أرضه (0-1) الى الفوز (2-0) في ستامفورد بريدج، ليصل البلاوغرانا إلى النهائي الرابع على التوالي، والخامس في المجموع، في إنجاز قال المدرب إنه "من الصعب للغاية تحقيقه".