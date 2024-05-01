الموسم المثالي في تاريخ البرازيلي فينيسيوس جونيور

سجل فينيسيوس هدفيّ ريال مدريد في مرمى بايرن ميونيخ

سجل البرازيلي فينيسيوس جونيور هدفيّ فريقه ريال مدريد الاسباني في مرمى بايرن ميونيخ الألماني، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري ابطال اوروبا، في اللقاء الذي جرى على ملعب آليانز آرينا.

وانفرد فينيسيوس وسجل في الشوط الاول، ثم سجّل مجدداً من نقطة الجزاء في الشوط الثاني، فرفع النجم البرازيلي عدد أهدافه مع ريال مدريد هذا الموسم الى 21 و11 تمريرة حاسمة في 34 مباراة.

وسجل فينيسيوس 13 هدفاً في 23 مباراة في الليغا الاسبانية، و5 أهداف في 8 مباريات في دوري ابطال اوروبا، و3 في مباراتين في كأس السوبر الاسبانية.



