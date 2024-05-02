إنزو ألفيس نجل مارسيلو يواصل رحلة النجاح في ريال مدريد

يواصل إنزو ألفيس خطواته العملاقة في ريال مدريد

يواصل إنزو ألفيس خطواته العملاقة في ريال مدريد، حيث وقع مهاجم فريق الناشئين تجديد عقده مع "النادي الأبيض" حتى كانون الأول - ديسمبر من العام 2026.

وقد وقع نجل الأسطورة مارسيلو، عقده الأول مع ريال مدريد، بعد تطور كبير جداً في مستواه، وبات يُنظر اليه على أنه أحد جواهر النادي الملكي، وهو الذي وصل إليه في العام 2017 من مدرسة سانتا آنا لكرة القدم.

في ذلك الوقت كان ابن مارسيلو فقط، وكان يتميز بلياقته البدنية،. لكن تطور إنزو كان مذهلا، وهو الآن أحد أكثر المهاجمين الواعدين في فالديبيباس، وهو يتألق مع الفئات الدنيا للفريق الإسباني، وقد سجل 17 هدفاً في فريق "كاديت ب".



