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اقتراح مثير للجدل بشأن الوضع الاقتصادي لبرشلونة

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اقتراح مثير للجدل بشأن الوضع الاقتصادي لبرشلونة
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كرة القدم

2024-05-03 | 09:20
اقتراح مثير للجدل بشأن الوضع الاقتصادي لبرشلونة

يمنعه من ابرام تعاقدات وقد يجبره على بيع بعض لاعبيه

في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه نادي برشلونة منذ فترة، ويمنعه من ابرام تعاقدات كبيرة، وقد يجبره على بيع بعض لاعبيه، برز اقتراح مثير للجدل.
هذا الاقتراح قدّمه صحفيان معروفان بانتمائهما لبرشلونة، هما جوتا جوردي ولويس كاراسكو، حيث قال الاول عبر برنامج إل شيرينجيتو الشهير "إذا ساهم كل مشجع لبرشلونة بمبلغ 5 يورو، فسنكون قادرين على التعاقد مع أي لاعب نريده.
ونُقل عن الثاني أن وكالته قدمت للنادي عرضا شبيهاً، تجري دراسته حالياً، وهو ما أثار بمجمله موجة واسعة من السخرية من جماهير برشلونة، التي اعتبرت ذلك محاولة تنصل لإدارة الرئيس جوان لابورتا من مسؤولياتها.
 
اقتراح مثير للجدل بشأن الوضع الاقتصادي لبرشلونة

رياضة

كرة القدم

برشلونة

جوان لابورتا

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