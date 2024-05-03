فيديو - سيسك على وشك كتابة تاريخ جديد

يكاد النجم الإسباني يكتب محطة جديدة ناجحة

يكاد النجم الإسباني سيسك فابريغاس، يكتب محطة جديدة ناجحة في مسيرته، وأولى في مشواره التدريبي، وذلك مع ناديه كومو، الذي يلعب ضمن دوري الدرجة الثانية في إيطاليا.

وكان لاعب خط الوسط السابق قد عُيِّن مدرّباً مؤقّتاً للنادي الإيطالي في تشرين الثاني - نوفمبر الماضي، ثمّ بقي مساعداً من حيث الشكل للمدرب الويلزي الجديد، ومدرباً فعلياً للفريق، كونه لم يستلم بعد رخصة التدريب UEFA PRO.

والآن، بات كومو على بُعد ثلاث نقاط فقط من الصعود إلى الدرجة الأولى (Serie A)، التي لم يتواجد فيها منذ موسم 2002-2003، وقد انتشر مقطع فيديو يوثق احتفال سيسك بآخر فوز للفريق واقترابه من تحقيق الحلم.