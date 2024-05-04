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مدّة بقاء ليونيل ميسي في إنتر ميامي غير محددّة بشكل رسمي

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مدّة بقاء ليونيل ميسي في إنتر ميامي غير محددّة بشكل رسمي
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كرة القدم

2024-05-04 | 01:57
مدّة بقاء ليونيل ميسي في إنتر ميامي غير محددّة بشكل رسمي

أصدر الدوري الأميركي لكرة القدم "ملف تعريف" لجميع الأندية الـ29

في تغيير جديد، أصدر الدوري الأميركي لكرة القدم "ملف تعريف" لجميع الأندية الـ29، يحدد مدد العقود والتصنيفات لجميع اللاعبين.
وتأمل الرابطة في تأمين أكبر قدر من الشفافية في قواعد تشكيل القائمة المعقدة في كثير من الأحيان، خاصة في ما يتعلق باللاعبين النجوم واللاعبين تحت 22 عاماً، وجعلها أسهل على المشجعين لجهة فهمها.
ولذلك، بات من الواجب أن تلتزم أندية الدوري بقيود صارمة على الرواتب، مع عدد من الاستثناءات للاعبين المتميزين.
في إنتر ميامي، يتم شغل المقاعد الثلاثة الأولى من قبل ليوناردو كامبانا وسيرجيو بوسكيتس وليونيل ميسي، الذين يتقاضى كل منهم رواتب سنوية تتجاوز الحد الأقصى للراتب البالغ 683,750 دولاراً.
وكان راتب ميسي السنوي في إنتر ميامي، البالغ 20.4 مليون دولار، قد تم الإعلان عنه في وقت سابق، لكن مدة عقده كانت أقل وضوحاً.
ففي البداية أفيد أن صفقة ليونيل ميسي ستبقيه في النادي حتى نهاية موسم 2025، مع خيار لمدة عام آخر، الا ان ملف تعريف القائمة الجديد، يُظهر أنه لا يوجد بند رسمي في العقد يحدده حتى العام 2026، ما يعني أنّ اللاعب قد يغادر في 2025 إن لم يجدّد مع النادي.

مدّة بقاء ليونيل ميسي في إنتر ميامي غير محددّة بشكل رسمي

رياضة

كرة القدم

الدوري الأميركي لكرة القدم

ليونيل ميسي

إنتر ميامي

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