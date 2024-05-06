هل يُغادر فيتور روكي برشلونة الى مانشستر يونايتد؟

استمتع المهاجم البرازيلي ببداية رائعة في برشلونة

من المحتمل أن يغادر اللاعب البرازيلي الشاب فيتور روكي برشلونة هذا الصيف، حيث تستمر علاقته مع تشافي هيرنانديز في التدهور، كما ذكرت بعض وسائل الاعلام.

واستمتع المهاجم البرازيلي ببداية رائعة في برشلونة، حيث تم تقديم وصوله إلى كاتالونيا خلال فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني - يناير.

ومع ذلك، فقد قلّت مشاركاته في الأسابيع الأخيرة، حيث اختار تشافي عدم استخدامه في مباريات برشلونة الرئيسية، واعترف المدرب أنه غير متأكد مما إذا كان سيفكر في إرسال اللاعب البرازيلي على سبيل الإعارة للموسم المقبل.

ومن المتوقع أن يُحسم القرار عند نهاية الموسم الحالي، وأشارت موندو ديبورتيفو إلى أن المهاجم المراهق قد تم عزله من قبل تشافي،على الرغم من ثقته في قدرة فيتور روكي ومكانه المستقبليّ في برشلونة ، لكن الاستراحة من الضغط قد تكون الخيار الأفضل لموسم 2024/25.

ويبدو أن عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز، مانشستر يونايتد، هو من بين الأندية التي تدرس عرض الإعارة كجزء من التغييرات المرتقبة في أولد ترافورد.



