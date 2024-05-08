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لويس سواريز يواصل رحلة التألق .. والأهداف

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لويس سواريز يواصل رحلة التألق .. والأهداف
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كرة القدم

2024-05-08 | 00:51
لويس سواريز يواصل رحلة التألق .. والأهداف

وصل المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز إلى رقم مميّز

وصل المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز إلى رقم مميّز، حيث سجّل أكثر من 500 هدف على مستوى الأندية، بما في ذلك ثلاثية حديثة لإنتر ميامي في الدوري الأميركي.
ويواصل لويس سواريز التألّق مع ناديه الأميركي، حيث وصل للهدف رقم 501، وقد سجل 12 منها في 15 مباراة معه، وفي مسيرته سجّل 20 هدفاً مع ناسيونال، و15 مع جرونينجن، و111 مع أياكس.
كما سجل سواريز 82 هدفاً لليفربول، و34 هدفاً لأتلتيكو مدريد، لكن أكبر عدد من الأهداف في نادٍ واحد كان مع برشلونة، حيث سجل 198 مع النادي الكاتالوني، كما قضى فترة غزيرة في العملاق البرازيلي جريميو، حيث سجل 29 هدفاً. 
وتجدر الإشارة إلى أن لويس سواريز فعًال للغاية أيضاً عند ارتداء قميص منتخب أوروغواي، حيث سجل 68 هدفاً في 138 مباراة لبلاده.
 
لويس سواريز يواصل رحلة التألق .. والأهداف

رياضة

كرة القدم

لويس سواريز

برشلونة

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