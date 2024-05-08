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الرئيس ماكرون يتدخل مجدداً بشأن كيليان مبابي

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الرئيس ماكرون يتدخل مجدداً بشأن كيليان مبابي
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كرة القدم

2024-05-08 | 00:53
الرئيس ماكرون يتدخل مجدداً بشأن كيليان مبابي

أطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة واضحة

أطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رسالة واضحة إلى الفريق المستقبلي لكيليان مبابي، الذي يكاد ينهي عقده مع باريس سان جيرمان، ويأمل الجميع في فرنسا أن يسمح له ناديه الجديد، اي ريال مدريد بخوض الألعاب الأولمبية.
وقال الرئيس في مقابلة أنه يأمل حقًا أن تطلق جميع الأندية الأوروبية سراح لاعبيها، كما فعلت الأندية الفرنسية، باعتبار أن ذلك يوافي الروح الأولمبية.
وأضاف أنّه قابل والد مبابي الأسبوع الماضي وسأله عن الأمر وقال الأخير أنّ ابنه يريد أن يشارك، في حين صرّح اللاعب مؤخراً أنّ موقفه لم يتغيّر، لكنّه لا يفكّر في الألعاب الأولمبية، بل يركّز على الحاضر والحاضر الآن يتعلق بباريس سان جيرمان.
ولدى مبابي وريال مدريد اتفاقية مغلقة وموقعة، حيث سيصبح المهاجم الفرنسي اعتباراً من 1 تموز - يوليو لاعباً في النادي الإسباني، وكان ماكرون قد أوقف توقيع مبابي لريال مدريد في العام 2022، حين تدخّل حتى لا يغادر المهاجم الفرنسي سان جيرمان.

الرئيس ماكرون يتدخل مجدداً بشأن كيليان مبابي

رياضة

كرة القدم

إيمانويل ماكرون

كيليان مبابي

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