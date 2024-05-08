كول بالمر .. فشلٌ في السيتي وأرقام مذهلة مع تشيلسي

كان انضمام بالمر الى تشيلسي مقابل 40 مليون جنيه استرليني كما قيل

بلغ كول بالمر امس الاثنين، السادس من أيار - مايو، الثانية والعشرين من العمر، وفي سجله أرقامٌ مذهلة مع فريقه تشيلسي، حيث لعب 42 مباراة، سجل خلالها 24 هدفاً، بينها 2 "هاتريك"، و13 تمريرة حاسمة.

والغريب في الأمر أن بالمر كان لاعباً للغريم مانشستر سيتي، حيث لعب في صفوفه 19 مباراة في الفترة من 2020 الى 2023 دون أن يُسجّل أي هدف، ودون أن يكتشف المدرب الاسباني بيب جوارديولا امكانياته، فانتقل الى تشيلسي.

وكان انضمام بالمر الى تشيلسي مقابل 40 مليون جنيه استرليني كما قيل، وفي عقد يمتد لسبع سنوات، مع إمكانية التمديد لسنة واحدة.



