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فيديو - مشجعو ريال مدريد يشتمون ليونيل ميسي

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فيديو - مشجعو ريال مدريد يشتمون ليونيل ميسي
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كرة القدم

2024-05-09 | 01:59
فيديو - مشجعو ريال مدريد يشتمون ليونيل ميسي

شتم بعض مشجعي ريال مدريد اللاعب الارجنتيني ليونيل ميسي

شتم بعض مشجعي ريال مدريد، اللاعب الارجنتيني ليونيل ميسي، حين توجهوا اليه بهتافات مسيئة، قبل مباراة دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونيخ مساء أمس الأربعاء في العاصمة الإسبانيّة.
وتم تصوير بعض مشجعي "لوس بلانكوس" وهم يلقون الإساءات والشتائم على نجم برشلونة السابق ليونيل ميسي في شوارع مدريد قبل المباراة ضد بايرن ميونيخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والتي انتهت لصالح النادي المدريدي.
وخاض ريال مدريد مباراة تاريخية، حيث تأخر بالنتيجة منذ الدقيقة 68، ثم تمكن من تعديلها والتقدم في غضون أربع دقائق (88 و90+1) بواسطة البديل خوسيلو، ليتجه الى المباراة النهائية عن جدارة واستحقاق.
 
 
 
 
 
فيديو - مشجعو ريال مدريد يشتمون ليونيل ميسي

رياضة

كرة القدم

ريال مدريد

ليونيل ميسي

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