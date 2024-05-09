فيديو - احتفالٌ ايطالي مجنون بتأهل ثاني توالياً

انتشر مقطع فيديو يوثّق احتفالات لاعبي النادي الإيطالي بجنون

احتفل فيورنتينا الايطالي بالوصول إلى نهائي دوري المؤتمرات الأوروبي، بعد ركلة جزاء متأخرة، منحته الفوز (4-3) في مجموع المباراتين على كلوب بروج البلجيكي، إذ انتهت مباراة الذهاب (3-2) لصالحه قبل أن يكون التعادل سيد الموقف في مباراة الإياب (1-1).

ويهدف فيورنتينا إلى تحقيق نتيجة أفضل مما حصل في دوري المؤتمرات الموسم الماضي، عندما هزم في النهائي أمام وست هام الانجليزي.

وانتشر مقطع فيديو يوثّق احتفالات لاعبي النادي الإيطالي بجنون، بعد تأهّل فريقهم للمرة الثانية توالياً إلى نهائي البطولة الأوروبية.