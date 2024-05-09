من مشجّع مجهول قبل 11 عاماً الى قائد للنهائي

انتشرت على مواقع التواصل صورة لمدرب بروسيا دورتموند

انتشرت على مواقع التواصل صورة لإيدين تريزيتش، مدرب بروسيا دورتموند، الذي كان حاضراً كمشجع في ملعب ويمبلي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2013 حين خسر أمام بايرن ميونيخ.

يومها، حزن تريزيتش كثيراً، وتحدّث عن الأخطاء التي وقع فيها يورجن كلوب، مدرب دورتموند آنذاك، وعن خطة اللعب والتبديلات.

بعد 11 عاماً، قاد الشاب الألماني فريقه المفضل إلى نهائي البطولة الاغلى، الذي يقام في الملعب نفسه في إنجلترا، لكن كمدرب هذه المرة، حيث يواجه ريال مدريد، وهو يتحكم بالخطة والتبديلات لمحاولة الفوز باللقب الأغلى في اوروبا.



