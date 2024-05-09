إلقاء القبض على لاعب برازيلي شهير .. إليكم السبب

تم سحب لاعب كرة القدم من حافلة فريقه

ألقي قبل يومين في البرازيل، القبض على لاعب كرة القدم البرازيلي الشهير جو ألفيس، لفشله في دفع إعالة الطفل لصديقته السابقة، عارضة الأزياء ميارا كيدرولي.

والأسوأ ، أنه تم سحب لاعب كرة القدم من حافلة فريقه أمازوناس، عندما كان مسافراً مع زملائه لخوض المباراة ضد بونتي بريتا يوم الاثنين.

وتم اتهام لاعب مانشستر سيتي السابق، بعدم دفع إعالة الطفل لعارضة الأزياء ميارا كيدرولي، وقد جرى نقله إلى مركز الشرطة، حيث أمضى الليل.

واللاعب وصديقته السابقة، هما والدان لصبي يبلغ من العمر 16 شهراً، وهو نفى الأبوة، التي تم اثباتها بموجب اختبار الحمض النووي، فرفعت المرأة دعوى قضائية ضده، وحكمت لها المحكمة بمبلغ الإعالة.



