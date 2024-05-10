برشلونة يحسم أول صفقاته الصيفية

حسم برشلونة أول توقيع له، مع بقاء أقل من شهرين على فتح نافذة الانتقالات في إسبانيا، حيث يتوقع انضمام جويدو رودريغيز الى صفوفه للموسمين المقبلين، مع خيار سنة إضافية.وتم اختيار رودريجيز كبديل لأوريول روميو، الذي خاض موسماَ صعباً بألوان برشلونة، بعد انتقاله من جيرونا الصيف الماضي.ومن المتوقع أن يتم بيع روميو بعد موسم واحد فقط، مع استبدال رودريجيز به في تشكيلة تشافي هيرنانديز، وأكد خبير الانتقالات الصحفي فابريزيو رومانو، أن اللاعب توصل إلى اتفاق مسبق مع الكاتلان، لينضم إليهم في الصيف، بشرط أن يكون هناك مساحة كافية في سقف الرواتب ليتم تسجيله.ووافق تشافي على وصول رودريجيز، لكن ذلك لا يعني أنّ النادي تخلى عن اهتمامه بجوشوا كيميش ومارتن زوبيميندي كهدف رئيسي.