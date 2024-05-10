إذا فاز ريال مدريد بلقب دوري الأبطال سيُغرّم بـ25 مليون يورو !!!

بموجب العقد الذي نقل اللاعب من بروسيا دورتموند الى ريال مدريد

إذا قُدّر لبروسيا دورتموند الألماني الفوز على ريال مدريد الإسباني والظفر بلقب دوري أبطال أوروبا، فإنه سيحصل على جائزة المركز الأول من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والبالغة 20 مليون يورو.

إما إذا قُدّر لبروسيا دورتموند الخسارة أمام ريال مدريد، والاكتفاء بوصيف دوري أبطال أوروبا، فإنه سيحصل على مبلغ أكبر، هو 5 ملايين يورو مباشرة، يضاف اليها ما يصل الى اجمالي 30 مليون يورو، ولكن من النادي الاسباني نفسه.

والسبب، أن العقد الذي انتقل بموجبه اللاعب الانجليزي جود بيلينغهام من بروسيا دورتموند الى ريال مدريد، يُحتّم الدفع فيما لو فاز "الميرينغي" باللقب الأوروبي.

في المجموع ، قد يضطر ريال مدريد إلى دفع 30.9 مليون يورو لدورتموند كجزء من الإضافات في صفقة بيلينجهام، على الرغم من أنهم سيكونون سعداء للغاية بالتخلي عن 5 ملايين يورو الشهر المقبل، إذا كان ذلك يعني أنهم يحصلون على اللقب رقم 15.



