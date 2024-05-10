تأهيل أرضية المدينة الرياضية على نار حامية

تواصل وزير الشباب والرياضة اللبناني الدكتور جورج كلّاس ونظيره المصري الدكتور أشرف صبحي هاتفياً، في حديث مطوّل خُصص بمجمله للحديث عن ملف مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية.

وأبلغ صبحي الوزير اللبناني أنه سيُكلّف فريق العمل الهندسي المصري قريباً بزيارة بيروت، وسيُحدد الموعد بالتنسيق معه، وذلك بهدف دراسة وضع الأرضية العشبية للمدينة الرياضية، تمهيداً لتأهيلها وفق ما تعهد به الوزير المصري مؤخراً.

وبالتزامن، تواصل وزارة الشباب والرياضة العمل لإنجاز تقرير شامل لتضعه بين يديّ الوفد المصري حال وصوله الى بيروت.

وتعتمد الوزارة على ما لديها ولدى المؤسسة العامة للمنشآت من معطيات، كما تنتظر تقرير فريق العمل المتخصص المُكلّف من رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم السيد هاشم حيدر، بطلب من الوزير جورج كلّاس، وضع دراسة هندسية، وفريق العمل المماثل من شركة مراد، المُكلّف وضع دراسة هندسية - كهربائية بناءً لتعاون مشكور من رئيسها السيد علي مراد.