فيديو - جنون في استقبال ميسي في مونتريال

تحوّل وصول فريق انتر ميامي الى مونتريال الى احتفال حقيقي باستقبال النجم الارجنتيني ليونيل ميسي، حيث تجمع المئات من عشاق "البرغوت" أمام فندق اقامة فريقه.

ويحل انتر ميامي ضيفاً ثقيلاً على مونتريال، على ملعب سابوتو، ضمن المجموعة الشرقية، وهو يتصدرها برصيد 24 نقطة من 12 مباراة، وخلفة سينسيناتي (21 من 11)، وتورنتو (19 من 11)، فيما يحتل مونتريال المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة من 10 مباريات.

ويسعى ميسي للثأر من مونتريال، الذي استفاد من غياب النجم الأرجنتيني في مباراة الدور الأول، وفاز عليه في عقر داره (3-2)، ويتصدر "البرغوت" قائمة هدافي الدوري الأميركي بـ10 أهداف بالتساوي مع زميله الاوروغوياني لويس سواريز.