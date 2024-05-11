فيديو - بوكايو ساكا يتراقص على أنغام "نيو بالانس"

ارتبط بوكايو ساكا، نجم الارسنال ومنتخب انجلترا، مع شركة الالبسة الرياضية نيو بالانس منذ العام 2020، حين انتعل أول حذاء مميز، وهو قدّم مؤخراً عرضاً لهذه الشركة وهو يرتدي حذاءً جديداً، وبذلة بيضاء بالكامل.

وقبل جولتين فقط على الختام، يتصدر أرسنال الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 83 نقطة، بفرق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي الوصيف، وللأخير مباراة أقل.

ويواجه أرسنال كل من مضيفه مانشستر يونايتد (غداً الأحد) وضيفه ايفرتون (الأحد 19 الجاري)، فيما يلعب السيتي توالياً مع كل من مضيفيه فولهام (اليوم السبت) وتوتنهام (الثلاثاء المقبل) ويستضيف وست هام ختاماً (الأحد 19 الجاري).