فيديو - ميسي لم يُسجّل لكن لمساته حاضرة

لم يُسجّل ميسي في المباراة، لكن فريقه انتر ميامي عاد من تأخر (1-2)، وأنهى اللقاء بالفوز (3-2) على مضيفه مونتريال، ضمن الجولة 12 من المجموعة الشرقية من الدوري الأميركي لكرة القدم (MLS).

وكان انتر ميامي متأخراً بهدفين عندما خرج ميسي للعلاج من اصابة، واضطر للبقاء دقيقتين خارج الميدان بموجب النظام المعتمد في الدوري الاميركي، ونال فريقه ركلة حرّة تعامل معها زميله الباراغوياني ماتياس روخاس على طريقته.

وأنهى الاوروغوياني لويس سواريز الشوط الاول بالتعادل (2-2)، وهو الهدف الحادي عشر له هذا الموسم، قبل أن يضيف الارجنتيني الشاب بنيامين كريماشي، البالغ 19 عاماً، هدف الفوز في الدقيقة 59.