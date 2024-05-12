عائلة كروية تتعرّض لحادث مميت .. قتيل وجريح في خطر

وُجدت عائلة بابانجيدا، وولدت موهبة لكرة القدم معها، إذ تألّق تيجاني في الماضي مع رودا وأياكس في هولندا، كما لعب هارونا في فرق الشباب في برشلونة، وكان أحد المواهب الواعدة في كرة القدم، فيما اتخذ إبراهيم خطواته الأولى سابقاً في الدوري الهولندي، في صفوف فولندام.

لكن العائلة تلقت مؤخراً ضربة قوية، إذ تعرّض تيجاني (50 عاماً) وإبراهيم (47 عاماً) لحادث سيارة مميت على طريق كادونا - زاريا، وفقاً للتقارير الواردة من نيجيريا، حيث توفي الثاني ودخل الاول في حالة حرجة، ونقل مع زوجته وشخص ثالث إلى المستشفى.

تجدر الإشارة إلى أن بابانجيدا الأكبر، توّج 36 مرة مع نيجيريا، وسجّل خمسة أهداف، وكان أكبر نجاح له مع "سوبر إيجلز" نيل الميدالية الذهبية الأولمبية في أتلانتا في العام 1996.