ما هو مستقبل أنخيل دي ماريا ولماذا لا يلعب مع ميسي؟

تحوم الشائعات والتكهنات حول مستقبل أنخيل دي ماريا، وإمكانية انضمامه إلى إنتر ميامي الأميركي، لكنّ الحقيقة هي أنه في الوقت الحالي، من المستحيل بالنسبة له اللعب لهذا النادي، أو في الواقع أي نادي آخر في الدوري الأميركي.

وانتشرت الشائعات عندما أصبح معروفاً أنّ خطة لاعب بنفيكا البرتغالي البالغ من العمر 36 عاماً للعودة الى بلده الأرجنتين، مع روزاريو سنترال، انهارت بسبب العنف في البلاد.

ووضع مدرب إنتر ميامي جيراردو "تاتا" مارتينو، حدّاً للتكهنات، مشيراً إلى أنه "لا يرى إمكانية" لتوقيع النادي مع اللاعب من أجل لمّ الشمل المطلوب مع ليونيل ميسي، دون أن يشير الى مسألة حدّ ميزانية النادي التي تمثل السبب الحقيقي.