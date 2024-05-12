"الريدز" يستعد لوداع كلوب بعد 9 مواسم حافلة

يخوض ليفربول ليل غد الاثنين، مباراته قبل الأخيرة هذا الموسم حيث يحل ضيفاً على أستون فيلا، بعد أن تأكد حلوله في المركز الثالث برصيد 78 نقطة، فيما يتنافس الفريق المُضيف الرابع برصيد 67 نقطة مع توتنهام الخامس (63) على رابع بطاقات التأهل الى دوري أبطال أوروبا.

ويلعب ليفربول يوم الأحد المقبل مباراته الأخيرة على أرضه في الدوري الانجليزي الممتاز للموسم الحالي، حيث يستضيف وولفرهامبتون الثالث عشر، في المباراة الوداعية للمدرب الألماني يورجن كلوب، بعد مسيرة حافلة مع "الريدز".

وتولى كلوب، البالغ 56 عاماً، تدريب ليفربول في الثامن من تشرين الاول - أكتوبر 2015، واحتاج الى موسمين لإعادة بناء الفريق المُنهار.

وخلال مواسمه التسعة مع ليفربول، نال كلوب سبعة ألقاب هي دوري أبطال أوروبا (2018-2019) والدوري الانجليزي وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي (2019-2020) وكأس الاتحاد وكأس الرابطة (2021-2022) وكأس الرابطة (2023-2024).